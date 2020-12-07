泰金-KY營運動能強 11月營收1.42億元再創新高

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW)) 今 (7) 日公布 11 月營收，為 1.42 億元，創新高，月增 1.76%，年增 1.41 倍，月增 1.76%，連兩個月營收創新高，前 11 月營收 11.55 億元，年增 24.57%。

泰金 - KY 主要受惠美國房市持續需求暢旺，以及居家修繕市場需求依舊強烈下，加上泰金近年來持續拓展新客戶以及原有客戶新品項持續開發，今年業績成長明顯，自今年 6 月開始，已連續六個月出貨達 1 億元以上，營收較往年穩定，訂單能見度明顯拉長，對明年訂單展望持續正向，業績動能可望維持高檔。

北美房市今年初受疫情影響，短暫呈現大幅衰退後，第三季開始急速增長，房價指數屢創近年新高，同時帶動居家修繕熱潮，泰金產品市場主要在新成屋及舊屋修繕需求，在此波需求中感受到客戶強勁的拉貨力道，公司也持續深耕產品開發及客戶拓展，期能在此波契機中，奠定公司未來更強的成長動能。

泰金 - KY 累計前三季營收 8.82 億元，毛利率 27.18%，年增 2.57 個百分點，稅後純益 1.82 億元，年增 50.98%，每股純益已達 5.44 元。