〈台塑四寶業績發表〉四寶11月營收月增9% 重回千億元大關

台塑四寶今 (7) 日公告 11 月營收共達 1021.3 億元，月增 9.1%，年減 7.2%，重回千億元大關，為連續 3 個月營收走揚，受惠中國經濟復甦加快、需求強勁，產品價量齊揚，南亞營收攀近 2 年新高，台塑寫 17 個月新高，台化、台塑化則分別達近 10 個月、8 個月高點。

台塑 (1301-TW)11 月營收 182.13 億元，月增 9%，年增 11.6%，創近 17 個月新高；前 11 月 1661.03 億元，年減 13.58%。

台塑 11 月銷售價差增加 9.9 億元，銷售量差增加 5.1 億元。台塑指出，受惠 PVC 價格持續走揚，已連續 7 個月上漲，且達近 9 年新高，加上 11 月為中國大陸 EVA 鞋材需求旺季，但市場供不應求，推升 EVA 價格同創近 9 年新高，整體銷售價差增加；銷售量方面則受惠雙 11 及聖誕節包裝材需求增加、AE 下游客戶採購積極帶動。

南亞 (1303-TW)11 月營收 263.1 億元，月增 6.35%，年增 11.77%，連續 6 個月走揚，並寫下近 2 年新高；前 11 月累計營收 2450.22 億元，年減 6.62%。

南亞 11 月銷售量差增加 7.6 億元，銷售價差增加 8.1 億元。南亞指出，隨著全球景氣逐漸好轉，中國大陸經濟復甦加快，帶動 11 月營運顯著增溫，大部分產品銷售價、量齊揚，其中又以電子材料產品營收成長最強勁。

台化 (1326-TW)11 月營收 239.36 億元，月增 6.3%，年增 3.6%，近 10 個月新高；前 11 月營收 2270.46 億元，年減 24.31%。

台化 11 月銷售量差增加 0.1 億元，售價差增加 14 億元。台化指出，受惠中國需求強勁、歐美訂單回流、市場供應偏緊，PS、ABS、PP、PC 等塑膠產品價格持續尖挺，SM 因下游需求暢旺，且同業生產異常供應不足，帶動價格勁揚。

台塑化 (6505-TW)11 月營收 336.72 億元，月增 13.6%，年減 27.3%，近 8 個月新高；前 11 月累計營收 3747.15 億元，年減 36.83%。

台塑化 11 月銷售量差增加 41.2 億元，銷售價差減少 0.8 億元。其中，煉油事業受惠原油平均煉製量提高，銷量增加，營業額月增 23.6%；烯烴事業同樣受銷量增加帶動，加上丁二烯價格走強，營收

月增 10.8%。