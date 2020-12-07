證交所權證交易系統卡卡 單一券商委託量暴量所致

證交所 2 日早盤驚傳權證交易系統當機，證交所今 (7) 日表示，目前股票與權證交易系統，分別可處理瞬間最大量 4.5 萬筆，總容量為每秒 3 萬筆，系統容量充足，但 2 日當天權證每秒委託單量高達 16.2 萬筆，其中有單一券商每秒委託單量 9.3 萬筆，遠超過系統最大容量 10 倍，造成系統緩慢。

證交所表示，目前分別設置股票與權證兩個系統處理證券交易，每秒最大容量分別為 1.5 萬比，可處理瞬間最大量 4.5 萬筆，總容量為每秒 3 萬筆，3 月逐筆交易上路前曾做過三次市場最大容量測試，其瞬間最高委託單量也達系統的 3 成，顯示證交所目前系統容量足夠。

至於 2 日上午 9 點 4 分，權證交易系統每秒委託單量高達 16.2 萬筆，其中單一券商每秒委託單量達 9.3 萬筆，遠超過系統最大容量的 10 倍，也是瞬間最大量每秒 4.5 萬筆的三倍多，導致權證委託回報速度緩慢的主因。

根據證交所資料，2 日當天市場權證委託交易人數為 1.78 萬人，成交金額達 19.9 億元，與今年 11 月日平均之 1.7 萬人、20.7 億元相當，換言之，即便當天委託回報延遲，但從交易量與金額來看，並未影響整體權證市場交易。

但證交所也強調，如果有投資人認為有實質權益受損，本公司將個案處理。

為避免類似情況重眼，證交所說，將檢討原由人工定時監測證券商委託流量改採自動化監控機制，提升監測效率，未來若市場能量持續增長，也會適時擴充交易系統。