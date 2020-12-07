〈進出口統計〉蘋果閃金光 我11月進口267億美元歷年第3高

蘋果光不只照亮我出口表現，也挹注進口值成長，根據財政部最新統計，11 月進口值共 267.2 億美元，為歷年單月第 3 高，較去年同期增加 10%，主要來自於積體電路、手機與黃金條塊的挹注。

財政部今 (7) 日公布進出口統計，電子傳統旺季與備貨潮不只讓出口繳出亮眼成績，進口也同步成長，累計前 11 月進口值 2592.5 億美元，較去年同期小幅增加 0.2%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，進口規模成長主要來自於記憶體輸入大增與原物料買氣回升有關，帶動 11 月進口值較去年同期增加 24.4 億美元，其中消費品進口單月達 40.2 億美元，為歷年單月新高，較去年同期增加 19.5%。

觀察消費貨品的次項目手機增加 3.5 億美元、增幅 1.4 倍，蔡美娜指出，手機進口額增加 6.6 億美元也是歷年新高，主要是蘋果新機遞延出貨，加上去年基期較低，因而帶動年增幅大增。

值得注意的是，黃金條塊進口值也較去年同期增加 1.9 倍，蔡美娜解釋，11 月實際進口數量主要是，受美國大選不確定性，市場考量美中台關係變化，基於避險需求而買進黃金，加上部分電子原物料也會用到黃金，進而推升黃金進口量增加。