川普擬簽行政命令確保疫苗「美國第一」 分發順位優先其他國家

美國食品藥物管理局 (FDA) 審核輝瑞新冠疫苗使用許可的結果預定周四出爐，高階官員透露，現任總統川普將在周二 (8 日) 召開的「疫苗高峰會議」簽署行政命令，確保美國人民優先獲得疫苗，接下來才會滿足援助他國疫苗方面的需求。但這道行政命令最終可能淪為象徵意義。

匿名官員透露，這道命令符合川普一貫的「美國優先」外交立場，將建立一套架構，確保美國滿足美國民眾的接種需求，之後再援助他國接種疫苗。

此官員表示，提供外國疫苗援助的時間表將視供需而定，目前預估明年第 2 季可以展開。由於總統當選人拜登將在 1 月 20 日上任，屆時拜登若制定自己的疫苗政策，就會限縮川普命令的影響力。

輝瑞疫苗預料本周獲得使用許可

FDA 將在周四審核輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 研發的新冠肺炎疫苗，最快本周的尾聲會通過緊急使用授權 (EUA)。接下來在 12 月 17 日，FDA 還將審核 Moderna(MRNA-US) 生產的疫苗。

上述疫苗取得使用許可後，高風險族群可望優先接種疫苗，但官員警告，要讓美國所有人完成接種需要耗費好幾個月。川普政府的「疫苗沙皇」、美國衛生公共服務部 (HHS) 部長 Alex Azar 預測，要到明年第 2 季才能完成替所有人施打疫苗的任務。

白宮周二舉行的 COVID-19 高峰會旨在提高美國民眾對疫苗的信心，醫藥新聞網站 STAT 報導，疫苗製造商、藥品分發業者和政府官員都齊聚商議。

美國錯失取得更多輝瑞疫苗的機會？

川普政府在今年夏天和輝瑞簽署協議，若疫苗有效將採購 1 億劑，可供 5000 萬美國民眾施打。不過紐約時報周一報導，當時輝瑞提議可讓美國政府採購更多疫苗，卻遭到聯邦政府回絕。

紐時報導指出，由於輝瑞也已承諾他國供應疫苗，導致現在供應美國的能力受限制，而且預料或許到了明年 6 月都無法再提供美國更多疫苗。

針對紐時詢問美國是否錯過取得更多疫苗的機會，HHS 發言人僅表示，相信美國將依約定獲得 1 億劑輝瑞疫苗，而且除了輝瑞，目前還有五款候選疫苗。輝瑞拒絕評論。