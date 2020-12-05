安啦！Moderna執行長拍胸脯保證2021年生產5億劑新冠疫苗

美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 執行長 Stéphane Bancel 週五 (4 日) 表示，Moderna 將可在 2021 年生產出 5 億劑新冠病毒疫苗。

在最後研究階段的全部結果顯示自家疫苗有效性達 94.1%，且沒有嚴重安全隱患後，該公司已向美國 FDA 和歐盟提交緊急使用的申請。

Bancel 在納斯達克投資者會議上表示，「我很放心的說，我們可以在 2021 年達到這 5 億劑。」

他還表示，公司能維持每劑溢價 37 美元，但在大批量供應的情況下 (例如提供給美國政府)，溢價程度預期下降至 25 美元。

美國 FDA 將於將於 12 月 17 日舉行諮詢委員會會議，討論該公司針對該新冠病毒疫苗提出的緊急使用授權請求。

Bancel 表示，在其臨床數據公布後，已經看到各國尋求增加劑量的新需求。

週五稍早，Moderna 延長了與以色列衛生部的契約，為其供應 400 萬劑新冠病毒候選疫苗。

該公司週四表示，2021 年第一季之前將提供多達 1.25 億劑疫苗。

Moderna 週五下跌 3.01%，收 152.52 美元，但今年迄今漲幅近 680%。