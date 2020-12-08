盤前財經大事搶先讀2020年12月08日

今日操盤前瞻

台灣 11 月 CPI、無薪假統計

日本第三季 GDP

法說會：富旺、和勤、台南 - KY

目標超車英特爾！傳蘋果最快明年春季發布新一代 Mac 晶片

繼 11 月推出首款採用 Arm 架構設計的 Apple Silicon 處理器晶片 M1 後，《彭博社》報導，蘋果計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，積極展現其想要超越英特爾 (Intel) 的龐大野心。閱讀全文...

iPhone12 Pro/Max 熱賣供不應求 小摩：果迷偏愛貴的

因應耶誕旺季採購潮來襲，摩根大通 (小摩) 近期一份報告表示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 預購熱潮延續，交貨時間延長，這是反映客戶需求的有利指標。閱讀全文...

京元電明年營運大爆發 華為空缺產能全被其他客戶包走

試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠客戶需求強勁，先前華為旗下海思空缺的產能，已全被其他客戶包走，12 月起調配後的新產能也正式開出，明年第一季營收將淡季不淡，可望持平今年第四季，第二季也有機會挑戰單季新高，超越今年第二季寫下的紀錄。閱讀全文...

蘋果照亮出口市場 我全年出口值確定創歷史新高

財政部昨 (7) 日公布 11 月進出口統計，單月出口值 319.9 億美元，較去年同期增 加 12%，連續 5 個月正成長，在蘋果新機帶動下，推升半導體與新興科技需求加持下，第 4 季出口值可望創下史上最旺的旺季，全年出口值更篤定創歷史新高。閱讀全文...

台塑四寶 11 月營收月增 9% 重回千億元大關

台塑四寶昨 (7) 日公告 11 月營收達 1021.3 億元，月增 9.1%，年減 7.2%，重回千億元大關，為連續 3 個月營收走揚，受惠中國經濟復甦加快、需求強勁，產品價量齊揚，南亞營收攀近 2 年新高，台塑寫 17 個月新高，台化、台塑化則分別達近 10 個月、8 個月高點。閱讀全文...

鴻海花 95 個交易日完成填息 市值重返 1.2 兆元

鴻海 (2317-TW)11 月營收改寫歷史新高，昨 (7) 日早盤突破 85.9 元的填息價位，經歷 95 個交易日完成填息，盤中更大漲逾 5%，市值重返 1.2 兆元。閱讀全文...

央行祭四大打房措施 估不影響首購和換屋實質需求

台灣央行將於下周四 (17 日) 召開第四季理監事會議，不過，央行總裁楊金龍昨 (7) 日卻相當罕見召開臨時記者會，此次記者會並非針對雙率尤其匯率政策說明，而是宣示將以四大措施進行打房，不過，楊金龍強調，此並不影響一般民眾的首購或換屋需求。閱讀全文...

台積電改寫新天價市值 13.32 兆元再創高 聯電躍居台股第七大

晶圓雙雄昨 (7) 日扮演台股攻高最大功臣，台積電 (2330-TW) 開高震盪走高，上漲 2.18%，收在 514 元，改寫收盤新高，市值達 13 兆 3282 億元，同創新高；聯電持續飆漲，大漲逾 5%，收在 50 元，市值大增至 6211.2 億元，超車國泰金 (2882-TW)，躍居台股市值第七大。閱讀全文...