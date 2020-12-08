東陽11月營收月增8% 缺櫃干擾旺季動能

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 11 月合併營收 16.11 億元，仍呈現年減 23.68%，但較上月轉為回升 8.21%，東陽看好，隨著歐美耶誕和新年假期前旺季需求升溫，業績將逐步回復往日的水準，尤其目前 AM 訂單受船班影響未能出貨，一旦貨櫃短缺問題解決，挹注營收可期。

由於新冠肺炎疫情衝擊上半年中國車市買氣，累計前 11 月東陽合併營收 157.27 億元，仍呈現年減 20.12%。

東陽指出，AM 事業雖進入傳統旺季，11 月合併營收 10.27 億元，年減 34%，反映受船班和貨櫃短缺影響，導致很多訂單未能出貨，一旦貨櫃短缺問題解決，將可挹注營收。

法人指出，第四季進入 AM 旺季，在美國零售商客戶備庫存力道加大下，東陽 AM 單月營收持續提升至今年以來高點可期。

而隨著中國車市買氣逐漸復甦，東陽 OEM 事業 11 月合併營收 5.84 億元，年增 10%，並創今年單月新高。

法人認為，中國車市正逐步走出疫情陰霾，東陽第二季至第三季的中國 OE 事業已轉虧為盈，呈現小幅獲利，而第四季隨著在一汽大眾和日系合資品牌客戶出貨暢旺帶動，可望將全年虧損進一步收斂，明年全年有望繳出獲利成績，OE 事業營運漸入佳境。