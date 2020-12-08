燒錢不斷 小鵬增資4000萬股

中國三大造車新勢力之一的小鵬汽車宣布將增資 4000 萬股 ADS，每 ADS 可代表 2 股 A 類普通股。此外，承銷商將有 30 天的選擇權，決定是否要額外買進 600 萬股的 ADS。依此計算，這次小鵬增資規模介於 19.42 億～22.34 億美元間。

不過受到增資的利空影響，小鵬汽車在美股收盤下挫 2.3%，但已較盤中最大跌幅約 7% 收斂不少。

資料來源: 新浪財經, 小鵬股價日線走勢

小鵬表示這波增資的 30% 將用在智慧電動汽車及軟體、硬體和數據的研發上，30% 用於銷售和市場推廣、銷售和服務管道的拓展、超級充電網路，及拓展國際市場，20% 將用在智慧電動汽車核心技術的潛在戰略投資。

中國造車新勢力增資動作不斷，除了早在今年 9 月份蔚來完成新一波的增資外，上周理想與比亞迪也進行增資的動作。

11 月份小鵬交車數量達 4224 台，年增 342%。1～11 月，小鵬累計交車數達 21341 台，年增 87%。

其中，小鵬最新量產車型 P7 當月交車量為 2732 輛，月增 30%，並刷新單月交車新紀錄。該車型自今年 6 月底開始交車以來，已累計交出 11371 輛的銷售數據，創下新勢力品牌單一車型交車數量破萬的最快紀錄。

此外，小鵬汽車首款量產車型 G3 當月交車數量為 1492 輛，月增 59%，創下 2020 年新高。

不過，亮麗的銷售量成績並未反映到股價上，近五個交易日，小鵬股價已大跌 23.54%，但與其 11.5 美元 / 股的發行價格股價仍是飆出 229% 漲幅的好成績。

