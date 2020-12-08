比爾蓋茲：拜聯邦政府之賜 疫苗分發將變得「棘手且詭異」

微軟創辦人比爾 ‧ 蓋茲 (Bill Gates) 近日接受訪問時表示，似乎幾乎所有疫苗都將成功預防新冠肺炎，然而美國將疫苗分發權賦予各級政府可能會影響民眾的疫苗接種進度，屆時疫苗的分發可能會「棘手且有些詭異」。

目前輝瑞 (PFE-US) 與 Moderna (MRNA-US) 已向美國食品和藥物管理局 (FDA) 申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，但是，蓋茲近日接受 CNBC 訪問時表示，美國如何妥善分配疫苗將成為結束疫情的重大障礙之一。

蓋茲表示，「聯邦政府在疫情期間放棄了很多事」，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 沒有在這場公衛危機中扮演顯著的角色，屆時疫苗的分發可能會「棘手且詭異」。

目前美國原住民、州與地方政府的疫苗分發是根據 CDC 的準則來確定誰可以先獲得疫苗並進行分發，蓋茲認為，相較於州與地方政府，美國聯邦政府擁有的資源遠遠超過地方政府，但聯邦政府將分發權授予地方政府，雖然必定能分發完畢，但可能無法做到盡善盡美。

衛生專家也表示，這樣的發放過程可能會影響美國民眾是否能及時接種疫苗。

此外，蓋茲說道，現階段避免新冠肺炎擴散最有強而有力的方法是避免與他人接觸，保持良好衛生習慣並戴上口罩。

他認為，川普政府防疫表現本來可以更好，但事後看來，許多事情可以歸咎到行政部門的疏失，例如缺乏領導力、未落實防疫措施、疫情資訊傳遞過於混亂等。

蓋茲多次批評美國政府的防疫表現，他認為相較於美國，大多數國家的政府願意聽取專家的意見，不會貶低或攻擊他們，此外，美國民眾也不遵守戴口罩的建議，比較口罩的成本和不戴口罩流失的生產力，戴口罩是有效的防範。

CDC 預估，疫苗推出後第一階段將發放給醫療人員與身體狀況不佳的美國人，而所有成年人應該能夠在 2021 年晚些時候開始接種疫苗。

總統當選人拜登的發言人 TJ Ducklo 週五 (4 日) 表示，為了避免明年浪費多餘的時間在政權交接而拖慢疫苗分發進度，目前已經提前與負責疫苗的政府官員合作。