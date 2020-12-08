【Wen姐筆記】萬4行情融資券最勇 外資心不定！高檔出量防震盪

台股走勢銳不可擋，昨日高點一度衝到 14300 點，加權指數以 14256.6 點作收，繼續改寫歷史新高，高檔爆出 3353.9 億元大量。儘管 K 線圖上，台股呈現驚驚漲緩步推升行情，但是外資心不定! 昨日又轉為賣超 66 億元，最堅定的融資與融券，雙雙再攀升新高，1732 億元與 112.5 萬張融券，也意味台股潛在燃料充足。不過短線上不僅大盤高檔出量，熱門股聯電也爆量，面板雙虎收黑，電子類股占大盤成交比重也攀升至 78%，儘管盤勢仍由多方掌控，但投資人也得提防震盪擴大! 極短線多空強弱分界已墊高至 14100 點，關鍵點位仍為 14080、14155、14257 點。

台股短多如欲強勢控盤，14100 點關卡務必守住，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，14155 點為多頭短線能否續改寫新高的觀察重點，14155 點突破，續往 14200 點挑戰，兩端哨站為 14176 與 14216 點。下一站為 14257、14300 點，14300 點兩端哨站為 14282 與 14333 點。如能突破 14333 點，多方的下一個目標區為 14366 與 14400 點，兩端哨站為 14485 與 14423 點。

但如 14080 點未能守住，需提防往 14049 與 14000 點回測，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。如棄守恐進入回檔整理。如再續往 13949 與 13900 點回測，需提防回檔幅度擴大，13900 點兩端哨站為 13888 與 13919 點。

儘管外資心不定，昨日又轉為賣超，但內資投信反而開始趕季底作帳進度，轉為買超，內外資的心態，也將影響盤面個股表現。短線上如外資持續心不定，投信內資作帳卡位的中小型股，將較有表現機會。不過高檔爆出 3300 億元大量，提防高檔有人獲利下車落跑總沒錯!

新台幣匯率走勢仍將是台股近日觀察重點，而電子占大盤成交比重過高的現象，最好能稍稍降溫，急行軍要走遠很吃力，但如能維持高檔震盪，成交量能也同步降溫，轉由相對低基期個股表現，今年底台股仍有機會在歷史高檔位置封關! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)