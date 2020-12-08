〈台股盤中〉晶圓雙雄熄火一度跌破14200點 大立光、鴻海撐盤翻紅

美股四大指數漲跌互見，壓抑台股今 (8) 日表現，晶圓雙雄台積電、聯電拉回休息，台塑三寶等傳產、金融指標股同樣表現疲弱，持續由大立光、鴻海、聯發科以及中小型個股扮演撐盤要角，指數數度翻紅又隨即下殺，一度跌破 14200 點關卡，最低至 14184.58 點，成交量預估約達 3200 億元。

觀察權值股今日表現，台積電昨日創高後，今日股價熄火，持續在盤下震盪，聯電也同步拉回，跌幅逾 1.7%；大立光則開低走高，大漲逾 2%；鴻海昨日順利填息後，今日開高後，一度翻黑再重回盤上震盪，漲幅約 0.5%；聯發科重啟漲勢，上漲近 1%。

聯發科帶頭衝鋒，IC 族群轉強，高價股矽力 - KY 有逾 1% 漲幅；天鈺、聚積亮燈漲停，力旺、揚智、驊訊、禾瑞亞、金麗科、晶新科等也有逾 3% 漲幅。

美歐與地中海等長程貨櫃航線運價大漲，貨櫃航運族群獲資金青睞，激勵長榮一度觸及漲停 26.65 元，突破短均；萬海、陽明拉出逾半根漲停，台驊投控、中櫃、台船等表現也不俗。

部分資金輪動到 PCB 族群，宏泰大漲逾半根停板，博智、佳總、恩德也有逾 5% 漲幅；金像電、聯致、台郡等力守紅盤。另外，防疫概念股也活躍，亞諾法攻上漲停，永日、松瑞藥、恆大等有逾 5% 漲幅，康那香、金寶、晟德等表現同樣亮眼。

法人表示，外資轉賣超台股，已見籌碼鬆動、出現年底結帳，加上投信年底結帳跡象明顯，反映逢高獲利調節，不過美股驚驚走高，軋空行情仍可望延續。