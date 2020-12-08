安力-KY 11月營收2.18億元 創歷史次高

沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 今 (8) 日公布 11 月營收，為 2.18 億元，創單月次高，月增 11.66%，年增 62.67%；累計前 11 月營收 18.48 億元，較去年同期成長約 38.75%；公司對 2021 年營運展望不看淡。

安力 - KY 主管指出，筆電散熱關鍵零件是主力產品，今年因為疫情因素，業績不斷創高，展望未來筆電，在生活工作型態及習慣改變下，筆電市場仍大有可為，同時，線上學習及視訊會議，不會因為疫苗研發成功、疫情減緩而改變，基於筆電帶來的便捷性及企業主進而省下的成本來說，筆電長期市場值得期待。

從客戶端來看，安力 - KY 表示，美系筆電大廠仍是營收最大宗，占比高達 43%，不論是 2019 年舊款或是今年才剛推出的新款 Pro 系列，都是美系筆電最暢銷產品之一，市場消息指出，2021 年該客戶還將推兩款 Pro 系列，預計上半年登場，可望為營運帶來助益。

安力 - KY 累計 2020 年前三季營收 14.34 億元，毛利率為 34.5%，年增 3.39 個百分點，稅後純益 2.01 億元，年增 82.88%，每股純益為 4.65 元。