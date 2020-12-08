聯電11月營收147.26億元 月減3.6%仍站穩高檔

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 147.26 億元，月減 3.64%，年增 6%，續站穩高檔；前 11 個月累計營收 1615.33 億元，年增 19.8%。聯電表示，第四季到明年第一季展望都不錯， 8 吋產能嚴重不足的情況將延續到明年。

聯電估第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，但受匯兌因素影響，將侵蝕毛利率 1-1.5 個百分點。共同總經理簡山傑表示，第四季與明年第一季展望都不錯，未來營運將一年比一年好；目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

美系外資點出聯電的三大動能包括，第一，產能逼近滿載，可能提升 8 吋晶圓客戶比重，明年上半年將啟動新一輪漲價；第二，代工需求強勁，原先表現較弱的 28 奈米製程也大幅改善，產能利用率已拉升到 9 成以上，部分製程能見度更達到 6 個月至一年。

第三，聯電不再投入先進製程後，資本支出已大幅下滑，預估明、後年資本支出也可望維持近年水準，有助整體毛利率於 2022 年上半年上升至超過 30%。該外資首次將聯電納入追蹤，並給予「買進」評等、目標價 60 元，為目前外資圈中目標價最高者。

聯電受惠驅動 IC、電源管理 IC、RF 射頻等代工訂單持續湧入，8 吋產能滿載，加上 28 奈米製程持續完成客戶設計定案，後續穩定生產，研調機構集邦科技預估，聯電第四季營收約 15.69 億美元，年增 13%，市占率達 6.9%，超越格芯躍居全球第三大晶圓代工廠。

