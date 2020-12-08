漢來美食11月營收3億元 連5月創同期高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日率先公告 11 月合併營收，為 3.1 億元，儘管進入相對淡季，月減 6.5%，但維持年增 1.4%，已連 5 個月創同期新高；漢來美食指出，將趕在年底前將再開出 1 家安那居，今年合計淨增 4 家新據點，為 2021 年續添成長動能。

漢來美食前 11 月合併營收 31.03 億元，年減 9.53%，持續收斂今年受疫情影響的衰退幅度。

進入 12 月，漢來美食認為，儘管政府啟動秋冬防疫專案，隨著民眾普遍具防疫知識且安全感提升，加上三倍券使用期限將至，樂觀看待耶誕和年底帶來的節慶聚餐餐飲需求。

進入 2020 年最後一個月，漢來美食今年的展店工作仍未告一段落，目前正緊鑼密鼓新推「安那居 - 新台菜. 活力雞湯」高雄夢時代分店，預計將在 12 月 21 日試營運，28 日正式開幕。

漢來美食總經理林淑婷說明，趁著安那居高雄夢時代展店，將位於漢來大飯店館內的福園台菜人氣菜色導入，不僅可豐富安那居的菜色內容，也可藉此將福園台菜的廚藝推廣至館外。

目前漢來美食全台共有 45 家據點、19 個品牌，今年也新推出冷凍包、乾拌麵品牌等觸及更多客群，漢來美食強調，已為續航 2021 年做足準備。