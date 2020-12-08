儒鴻11月營收24.94億元 寫同期新高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 24.94 億元，雖然月減 20.3%、但年增 5.7%，改寫同期新高，累計前 11 月營收 24.94 億元，年減 3.6%。

儒鴻表示，11 月因爲船期遞延影響，約有 3 億元的營收遞延，公司表示，雖然與客戶普遍採 FOB(船上交貨)，貨物上船即可認列營收，但由於缺櫃影響，因此影響裝貨，也使得營收遞延，本月是否還會有遞延情況，還要再觀察。

羽絨衣成衣代工大廠廣越 (4438-TW) 也在今日公告 11 月營收，因為進入淡季，11 月營收 4.49 億元，月減、年減幅均逾 4 成，累計前 11 月營收 116.72 億元，年減 24.4%。

不過，廣越認為，由於前幾大品牌客戶訂單近期表示明年秋冬訂單將增加、二大戶外品牌客戶更可望成長 5 成以上，明年第二、第三季業績可望顯著回升、重返成長軌道。

另一成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 及短纖布廠冠星 - KY(4439-TW) 日前也公告 11 月營收，同樣因為進入淡季，聚陽月營收 17.61 億元，月減 17%、年減 15%；累計前 11 月營收 227.67 億元，年減 8.6%。

冠星 (4439-TW)11 月營收 3.41 億元，月減、年減均約 2 成，累計前 11 月營收 48.84 億元，年減 29.4％。