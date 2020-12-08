〈台積市值擠進前十〉緊追特斯拉躍居全球市值第十大 差距不到600億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 周一大漲 2.6%，達 106.39 美元，再創新高，市值攀升至 5517 億美元，超越波克夏，成為全球市值第十大，緊追排名第九的特斯拉 (TSLA-US) ，雙方市值差距縮小至不到 600 億美元。

據外媒報導，蘋果將擴大自主研發晶片，除今年推出搭載自家處理器 M1 的 Mac 系列，明年蘋果將再推出一系列自行研發的 Mac 晶片，市場看好，主力晶片代工廠台積電可望受惠，將持續推升營運成長。

受利多激勵，台積電 ADR 周一股價持續飆漲，市值也達到 5517.47 億美元，超車波克夏的 5370 億美元，躍居全球市值前十大企業，排名第九的特斯拉、市值則是 6083.25 億美元。

除台積電 ADR 走強外，台積電今 (8) 日也再度強漲，股價開低走高，終場上漲 1.94%，收在 524 元，再創收盤天價，市值達 13 兆 5875 億元，續寫新猷。

台積電將於周四 (10 日) 公告 11 月營收，美系外資看好，台積電主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載，預估 11 月營收將超越 10 月，改寫單月次高，12 月則可望刷新單月新高，第四季營收預期將優於財測。

外資近期持續喊多台積電，對其今年每股純益最高預估值達 20 元，明年營收增幅上看 15-20%，目前已有 7 家外資對台積電目標價喊到「六」字頭。

外資並指出，在超微伺服器等晶片挹注下，台積電明年 5 奈米產能將較原先預期大增 4 至 6 成，達到 8.5 萬至 9 萬片，較樂觀的外資更預期，明年 5 奈米產能將達到 18 萬片，一舉超越 7 奈米，獲利動能續強。