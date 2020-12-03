台積電點名今年15家優良供應商 3家台廠入列

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (3) 日舉辦第二十屆供應鏈管理論壇，並在論壇中特別表揚應材 (AMAT-US)、艾司摩爾、信越化學(4063-JP)、勝高(3436-JP) 等 15 家優良供應商，其中包括長春石化、和淞科技、漢唐(2404-TW)3 家台廠，除與台積電持續在台擴產有關，也代表其正積極佈局在地供應鏈。

因應新冠肺炎疫情，台積電今年未召開主會議暨頒獎典禮，但在嚴格的防疫措施下，共計仍有近 700 位半導體業界設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商參與。

2019 年起，台積電「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論壇」共同舉辦，除了協助提升在地供應商尖端技術的能力，也加强其對於節能、減碳、節水、汙染防治與循環經濟等永續議題的關注程度，與台積公司攜手建立綠色供應鏈。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，2020 年全球面臨疫情嚴峻考驗，但在供應商夥伴支持下，台積電 5 奈米技術仍領先業界進入量產，並快速提升良率。展望未來，將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的 3 奈米技術。

台積電並藉由此次論壇，表達對所有供應商夥伴的由衷感謝，也在此特別表揚 15 家優良的設備、廠務、原物料及資訊供應商，感謝其對於台積電的卓越貢獻。

2020 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單，包括應材 (技術合作)、旭化成 (黃光材料技術合作與量產支援)、艾司摩爾 (技術合作)、長春石化 (綠色永續發展)、迪思科高 (支援量產)、IBM(晶圓廠自動化)、科林 (技術合作)、迪恩士半導體 (支援量產)、信越化學 (晶圓原物料量產支援)。

勝高 (晶圓原物料技術合作與量產支援)、住重離子 (支援量產)、和淞科技 (廠務設施建設)、特諾本 (支援量產)、東京威力科創 (支援量產)、漢唐 (廠務設施建設)。

