參議院共和黨領袖未認可 國會能否達成紓困協議面臨風險

據《彭博》報導，雖然民主、共和兩黨的部分議員，對 9080 億美元的折衷方案抱持樂觀態度，但似乎並未打動共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)，並使雙方達成協議的前景岌岌可危。

麥康奈爾首要關切—針對企業的 COVID-19 相關訴訟的聯邦限制，可能是成敗關鍵之一。共和黨對於兩黨刺激計畫中提出的 6 個月延期償付措施感到遲疑，稱此措施太有限，因此談判陷入僵局。

共和黨和民主黨還在為各州和地方提供援助、以及企業新冠責任權責保護問題上存在分歧。民主黨堅持對地方補助，但共和黨不願意。

麥康奈爾週一 (7 日) 稱，希望民主黨放棄「全有或全無的策略」，並呼籲先就針對性的法案進行投票，這部分包括提供延長的失業保險、中小企業援助和疫苗分發資金。

民主黨上週放棄原定 2.4 兆美元方案，同意在 9080 億美元的計畫基礎上進行談判。參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 批評，共和黨拖延了折衷努力。

參與談判的兩黨議員認為，9080 億美元妥協方案的前景，取決於麥康奈爾的決定。一些共和黨議員持開放態度，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 認為，川普將會簽署妥協計畫。

麥康奈爾表示，他對取得進展態度樂觀，但目前沒有可提供的消息。

共和黨參議員 John Cornyn 表示，他現在無法預測是否會有救濟方案，刺激與救濟法案可能兩者都有，又或兩者全無，他希望是兩者都有。

眾議院週三將對一項持續決議案進行表決，以使聯邦政府在現有權宜支出於週五耗盡前，還可以多撐一週，避免停擺。麥康奈爾說，無論何時從眾議院接到該決議，參議院都將予以批准。

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