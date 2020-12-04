美股喜刷盤中新高 麥康奈爾暗示：年底前達新刺激協議

週四 (3 日) 美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，他看到年底之前兩黨達成新刺激協議的希望。受此消息激勵，納指、標普兩大指數盤中刷下歷史新高。

標準普爾 500 指數盤中一度觸及 3,681.45 點，那斯達克一度觸及 12,439.02 點，雙雙寫下盤中新高紀錄，道瓊指數也重回 3 萬點大關以上。

台北時間週五凌晨 12 時 30 許，道瓊上漲 179.96 點，暫報 30,063.75 點，標普 500 指數上漲 0.25%，暫報 3,678.11 點，那指上漲 0.48%，暫報 12,408.53 點。

標準普爾 500 指數單日走勢圖 (圖片：鉅亨網)

參議院多數黨領袖麥康奈爾公佈了規模約 5,000 億美元的新紓困提案。麥康奈爾週四稱，他看到年底之前兩黨達成新刺激協議的希望。

麥康奈爾週四公開表示：「兩黨妥協指日可待，我們知道我們的共識在哪裡，我們可以做到這一點。」

週三眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默呼籲國會立即談判，並要求以 9080 億美元紓困草案成為談判的基礎。

民主黨占據美國眾議院多數席位，能夠阻止參議院通過任何法案，他們是否會接受麥康奈爾提出的小規模的「妥協方案」還有待觀察。