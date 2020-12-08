耕興協助博通拿下全球首張WiFi 6E FCC證書

耕興 (6146-TW) 今 (8) 日宣布，公司協助 Broadcom (博通)(AVGO-US) 拿下美國 FCC(聯邦通信委員會) 全球首張 Wi-Fi 6E 證書，顯示耕興在營運規模、客戶信賴、測試技術、專業能力上，皆保持業界領先地位，未來隨著全球 Wi-Fi 6E 新品檢測商機爆發，有助公司長期發展。

耕興引述美國 FCC 公告，FCC 已核准通過 Wi-Fi 6E 裝置，不僅是史上首次基於委員會新標準所授權的行動裝置，更強調 Wi-Fi 6 傳輸速度將比現行標準提升 2.5 倍以上，提供全美消費者在家工作。

FCC 主席 Ajit Pai 也同步在個人推特 (Twitter) 指出，美國消費者無線網路的體驗將得到明顯改善，很高興我們為 6 GHz 頻段追求大膽的願景。

耕興表示，Wi-Fi 6E 技術在未來行動裝置、3C 電子產品，將帶來新一波革命性浪潮，而耕興身為全球首家技術突破的業者，也可受惠業界領先地位，挹注長期營運。

耕興指出，此次協助 Broadcom 取得全球第一件 Wi-Fi 6E FCC 證書，主要來自本身測試與技術能力大幅提升，突破 Wi-Fi 6E 測試指南中許多全新測試項目的挑戰。

展望未來，耕興看好，公司在 5G NR(FR2)、Wi-Fi 6E 等全球最新檢測技術保有領先優勢，並持續投入新技術研發及新產能建構，未來隨著消費性電子產品與行動裝置大幅成長，訂單可望保持良好能見度。