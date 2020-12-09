〈貴金屬盤後〉美紓困案呼之欲出 公債殖利率下降 黃金連2漲 登3週高點

週二 (8 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因公債殖利率下降，以及美國預計將推出新冠疫情紓困方案，推動黃金登上 3 週來最高收盤價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「公債殖利率下降讓黃金價格找到新支撐力，以及投資者意識到新冠病毒暫時不會再多大的發展，但儘管疫苗未來幾個月將問世，利率仍將更長期維持在低點。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 8.90 美元或近 0.5%，收每盎司 1874.90 美元，為 11 月 17 日以來最活絡契約的最高收盤價。

週一金價上漲 1.4%。

在第三季生產力成本數據自 4.9% 下修至 4.6% 後，金價再取得一些上升動力。

3 月白銀期貨價格下跌 6 美分或 0.2%，收每盎司 24.736 美元。前一交易日收漲 2.2%。

技術分析師指出，黃金已升至 1850 美元關鍵水準上方，這是先前被視為第一層的支撐點，之後黃金大跌至 5 個月低點，現在 1850 美元被視為阻力水準，黃金也已有效突破。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「黃金最近凱旋回歸，攀回到關鍵的 1850 美元區域以上，係因受到實際利率下降和美元走軟的合併推動。」

因新冠疫苗陸續傳出成功進展，導致 11 月黃金價格大幅下跌，削弱了黃金的避險吸引力。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 週二表示，輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech BNTX 公司生產的一款新冠疫苗的試驗數據沒有引起任何安全隱患，並將於週四召開諮詢會議以審查該藥物是否可分發給國人。

與此同時，美國新冠疫情嚴重，週一住院率創新高紀錄。

此外，投資者也關切英國局勢發展，因恐動搖市場的無協議脫歐已迫近。英國強生首相 (Boris Johnson) 將前往布魯塞爾與歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 會面繼續討論。

「英國脫歐對黃金的影響究竟有多大很難說，但確實會產生一些影響。」Razaqzada 說。

「對脫歐的擔憂是英國和歐洲利率如此低的原因之一，而低利率是金價接近歷史高點的原因。」

在此背景下，因英鎊兌美元下滑，美元上升，但美元的長期趨勢仍走弱。ICE 美元指數上升近 0.2% 至 90.95，自 2 年半低點小升。

週二公債殖利率下降，黃金收盤時，10 年期公債殖利率下降 1.7 個基點至 0.908%。公債殖利率下降能提升不孳息的黃金吸引力。

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