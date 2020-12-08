〈貴金屬盤後〉美疫情惡化、新紓困案有譜 加上脫歐談判僵局 支撐黃金上漲

週一 (7 日) 交易，黃金期貨價格收高，其強勁的支撐力來自美國新冠病毒疫情進一步擴散，以及另一輪新冠紓困方案有所進展。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 週一在推特上表示，黃金價格走高係因「一些價值購買，以及對另一輪 1 兆美元的刺激措施談判寄予厚望，這將增加舉債並導致 FOMC 維持利率在低點。」

美國兩黨參議院預計最快週一公布其 9080 億美元刺激方案計畫。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，2 月交割的黃金期貨交易價格已成功跨越至 200 日 MA 每盎司 1823.40 美元以上，有助於提振黃金的看漲情緒。

他提到，英國和歐元區之間的脫歐談判破裂，以及美國新冠病毒新增確診人數上升，這些推動了週一黃金漲勢。

根據報導，英國強生首相 (Boris Johnson) 與歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 上週末舉行脫歐協議談判。

美國方面，白宮新冠病毒應對協調員 Deborah Birx 博士週日警告，由於醫療系統的運作已經超過負荷，新增確診人數激增是「這個國家將面臨的最嚴重事件。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 26 美元或近 1.4%，收每盎司 1866 美元。

該黃金期貨價格上週收高 2.9%，終止了連續 3 週的跌勢。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，新冠病毒「只會使超低利率、龐大的政府赤字和全球成長疲弱等前景惡化，儘管黃金可能難以重現今年創紀錄的資金流入量，但使用貴金屬分散投資組合的投資者仍有充分理由在 2021 年起保持其曝險。」

週一稍早黃金交易價格走低，係因美元自 2018 年以來最低水準小幅反彈上升，促使美元計價的黃金在自 11 月底觸及的 5 個月低點反彈上升時暫時停下腳步。

黃金收盤時，ICE 美元指數上升 0.2% 至 90.882，週一曾達高點 91.238。美元上漲，部分係因脫歐協議的僵局導致英鎊兌美元大跌、歐元兌美元下滑。

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