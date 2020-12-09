蘋果迷就愛高階！iPhone 12 Pro交期比過往長 瑞信：股價好兆頭！

iPhone 12 高階版的交期比 iPhone 11 剛推出時更長，這對蘋果 (AAPL-US) 股票來說可能是好消息。

瑞信分析師 Matthew Cabral 週一報告指出，雖然整體 iPhone 各機種交期仍大致保持穩定，但高階版 iPhone Pro Max 的美國交期卻從 2-3 週的範圍拉長至 3 週。

iPhone 12 Pro 交期延長，58% 訂單交期超過 3 週， Cabral 認為，這樣的數據「凸顯了需求的延續性，因為即便過了黑五和網購週一，需求仍旺盛。」

今年 iPhone 12 發布時間比過往新機上市時間還晚，但 Cabral 按發布後每週業績與去年同期相比。 iPhone 12 Pro 發布後的交期仍超過 1 週，甚至 45 天，但 iPhone 11 Pro 發布後多數交期較短，約在 40 日。

另一方面，基本款的 iPhone 12 和 iPhone 12 Mini 的交期大多不到 1 週，意謂這這 2 種較低階的機種需求較疲弱，但 Cabral 認為，與上一週期相比，高階版交期較長對平均售價 (ASP) 來說是正面跡象。

「我們強調，雖然交期大致可代表初始需求狀況，但該指標只是影響 iPhone 銷售量的眾多變量之一，供應的可取得性就是關鍵未知數，尤其是不同顏色、不同記憶體的選項。」Cabral 稱其分析主要針對直接由蘋果網站出售的 iPhone。

Cabral 給予蘋果股票評級為「中立」，目標價 106 美元。他將蘋果牛市價格定在 142 美元，即蘋果看到需求急速回歸且營收加速成長的「藍天情景」。另一個蘋果「灰色天空情景」目標價在 55 美元，是假設「消費者支出更長期的下降，對銷售產生負面衝擊」的情形。

蘋果週二上漲 0.63 美元或 0.51%，收 124.38 美元。