最新！川普起訴四大搖擺州違憲 賓州最高法院駁回

週二 (8 日) 美國總統川普持續開打到最高法院，德州總檢察長起訴四大搖擺州選舉違憲，意圖翻轉今年美國大選結果，與此同時，賓州最高法院駁回川普陣營對郵寄選票非法的訴訟。

美國總統川普控訴美國大選舞弊，僅管已向六個搖擺州提起法律訴訟，週二 (8 日) 德州總檢察長 Ken Paxton 直接向美國最高法院提起訴訟。

Ken Paxton 控訴，賓州、喬治亞州、密西根州和威州這些搖擺州政府，以新冠疫情為藉口非法更改其選舉規則，造成選舉過程違反美國憲法。

Ken Paxton 要求最高法院應宣布四大搖擺州的大舉結果無效，還要求最高法院延長 12 月 14 日美國選舉人團投票結果的截止日期。

喬治亞州國務卿 Jordan Fuchs 回應，德州提起的訴訟主張是錯誤的，且不負責任。密歇根州總檢察長回應，威州司法部長回應，這項訴訟真令人不快。

與此同時，賓州最高法院週二反駁川普陣營郵寄選票都是非法的觀點。

共和黨議員 Mike Kelly 7 日對聯邦最高法院申請緊急命令，要求州政府必須停止認證選舉結果，但該訴訟遭到賓州最高法院駁回，川普目前仍無法逆轉拜登在賓州取得的勝利。

週二美國大選關鍵日子來臨，由於各州必須在 12 月 8 日 (安全港日) 之前解決有關選舉結果的所有未決問題，但川普律師團堅持持續在司法訴訟戰中戰鬥。川普法律顧問 Jenna Ellis 稱，最終有意義的日期是 1 月 6 日 (清點與確認所有的選舉人票)。

喬治敦大學法學院的教授兼選舉法專家 Paul Smith 稱，德州沒有訴訟的合法依據。

Paul Smith 提到，這項訴訟完全是史無前例的，一個州會在最高法院宣稱其他州的投票結果有誤，這是從來沒有發生過的。

川普在最高法院有其優勢，美國聯邦最高法院「自由女神」大法官金斯堡過世後，川普提名保守派聯邦上訴法院法官 Amy Coney Barrett 上任，促使共和黨最高法院的優勢擴大為 6 比 3。

然而上月底川普受訪時坦言，選舉訴訟可能很難打到最高法院。

川普稱：「我的律師團試圖提供證據，但堂堂美國總統的訴訟到不了聯邦最高法院，這算是哪門子的法制？」