迅得Q4營收維持強勢 明年首季訂單已接滿

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收為 3.6 億元，受惠半導體設備出貨挹注，累計前 11 月營收 30.71 億元，已超越 2019 年全年，預估 12 月營收將可維持 11 月水準，且 2021 年第一季訂單已全數接滿。

迅得 11 月營收 3.6 億元，月增 17.25%，年增 92.18%，累計 2020 年前 11 月營收 30.71 億元，年增 12.29%

由於第四季半導體設備將開始出貨，迅得營收將維持第三季水準，且明年第一季也將延續第四季營收走勢；此外，迅得持續擴大半導體設備廣度與深度，除對半導體客戶新增因應各製程所需搬運及倉儲設備，也強化軟體整合。

迅得前三季營收為 24.04 億元，毛利率 30.95%，稅後純益為 2.38 億元，每股純益已達 4 元。

迅得 2021 年營收將再成長，半導體設備占營收比重由去年的 8-9%，提升到今年的近 20%，明年將由 20% 提高到 30%-33%；受惠半導體設備營收比重提升，明年毛利率、淨利率與整體獲利都將顯著拉升。

迅得董事會決議由 OTC 轉上市掛牌，已在日前送件交易所，如一切順利，將趕在明年 1 月中掛牌。迅得若順利轉上市，將是繼牧德 (3563-TW) 之後上櫃轉上市的業者，有助提高公司市場能見度。

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 持續導入新世代製程建廠，已成迅得最大單一客戶，總經理王年清指出，在此基礎下，已規劃目標 3 年內半導體應用設備營收比重，將超越五成以上。