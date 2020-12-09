風電需求夯 上緯投控近期調漲價格逾1成 明年首季續漲

全球風電建置需求強勁，上緯投控 (3708-TW) 反映原物料漲價，近期碳纖維複材、風電葉片樹脂兩大主力產品價格同步調漲，漲幅達雙位數，且客戶全數買單，據悉，明年首季報價持續喊漲，其中碳纖維複材部分更有機會拿大單，拚打入美國通用電氣 (GE) 供應鏈。

上緯投控相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，今年第二季起出貨放量，營收規模擴大，而風電葉片樹脂也受惠新客戶加入、及客戶需求大增帶動，營收大幅成長；在兩大引擎同步推進下，上緯投控自今年 4 月以來，營收已連續 8 個月改寫新高，營運動能強勁。

上緯投控業務主要分為碳纖維複材、新材料事業兩大區塊。從第三季營收占比來看，碳纖維複材從去年同期的 2%、大幅提高至 17%，新材料事業的風電葉片樹脂營收占比，由去年同期的 54%、大幅提高至 71%，環保耐蝕材料則約 23%。

碳纖維複材方面，上緯投控以碳纖維拉擠碳板，打進全球風機製造龍頭廠 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量，而碳纖維預浸布則出貨中國風機龍頭金風，明年有機會打入美國通用電氣 (GE) 供應鏈；董事長蔡朝陽看好，明年在碳纖維複材持續放量出貨下，營收可望大增 8 成。

新材料事業方面，上緯投控環保耐蝕材料明年營收可成長 10-20%；風電葉片樹脂新增西門子歐洲及印度訂單，本季至明年第一季開始出貨，短期也可望新打入 MHI Vestas、上海電氣等國際大廠客戶。

看好未來碳纖維商機，上緯在中國、台灣同步啟動擴廠，在台產能已有 2 條產線，明年將再新增 5 條產線，預計第二季開出；而中國江蘇廠今年底前也大幅擴增 14 條線，明年也可望再倍增 14 條產線，將在下半年陸續開出。