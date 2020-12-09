出口高度集中於貴金屬與礦產的南非（寶石、貴金屬、礦產佔出口 58%），其貨幣表現受到原物料價格高度影響。如今隨著全球經濟復甦、原物料價格回升，南非幣開啟新一輪升值趨勢。展望未來，除了原物料價格漲勢剛開始外，美元轉弱與全球金融壓力下降，也都是南非幣可望進一步升值的原因。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

我們在先前文章中（原物料翻揚，拉美股市蓄勢待發），已經解釋為何原物料價格會跟隨景氣週期上漲。而原物料價格除了與拉丁美洲股市息息相關外，同樣屬於原物料重要出口國的南非，也將因此受惠。從上圖可看出，當 CRB 商品價格大漲時，南非幣兌美元往往也處於強勁升值期間。截至 11 月底，原物料價格近一年上漲 10.9%、南非幣兌美元近一年貶值 5.2%，南非幣仍有進一步升值空間。

2. 相較於新興市場貨幣，南非幣表現更強

由於原物料與能源是大部分新興市場國家的重要出口商品，因此當原物料價格上漲時，整體新興市場貨幣都會受惠。投資於一般的新興市場股票型基金，就可同時享到股匯雙漲的好處。但若是想追尋更高收益，便可透過受惠程度更高的南非幣來獲取。以下圖為例，當原物料價格上漲時，南非幣與整體新興市場貨幣都會升值，但南非幣升值幅度將高於整體新興市場貨幣。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 全球流動性恢復，南非幣另一大利多

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/12/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

新興市場除了受到原物料價格影響外，美元流動性也是關鍵（可透過全球金融壓力來衡量）。當全球美元流動性充裕時，傾向追尋更高收益的資金將從潛在收益較低的已開發國家流向新興市場（例如用借款利率較低的日圓借錢，換成新興市場貨幣以獲取較高收益），此舉將同時推升新興市場貨幣與股市。受到疫情影響，全球金融壓力於 3 月底一度升高至 1.4，但之後在全球主要央行聯手注資下，已經回到 - 0.04，充裕的資金將是南非幣等新興市場貨幣的最好夥伴。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

南非幣有機會，操作仍需小心

想追尋較高收益的人，可透過南非幣計價的全球股票型或新興市場股票型基金，在股價上漲的同時，還可享有南非幣升值的額外收益。但南非幣屬於波動程度較高的貨幣，除了需視自身風險承受度外，也必須隨時注意原物料價格與美元流動性狀況有無變化。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 (南非幣)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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