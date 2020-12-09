寶陞國際啟動IPO計畫 明以每股35元登興櫃

北美知名專業地板品牌銷售商寶陞 (2948-TW) 預計明 (10) 日登錄興櫃交易，每股參考價 35 元，主辦券商兆豐證券，寶陞自結 2020 年前 10 月稅後純益已達 7872 萬元，超越去年全年，每股純益 4.35 元。

寶陞國際目前股本 1.91 億元，主要銷售產品為實木複合地板、石塑 SPC 地板及超耐磨地板，該公司於北美地區深耕多年，透過營運與銷售模式創新，使該公司能快速在美國地板市場佔有一席之地。

除地板產品銷售之外，寶陞國際近年來也開始銷售櫥櫃與石英石檯面，提供客戶更完整的室內裝修建材產品服務。目前公司於加州與德州設有數個直營門市 Modern Home Concepts，未來預計將於佛羅里達州及東岸地區繼續拓增其事業版圖。

寶陞國際 10 月自結營收攀上 1.51 億，創歷史單月新高，年增率 36.65%，累計今年前 10 月自結合併營收 11.36 億，較去年同期 8.37 億元增加 35.77%，前 10 月自結 毛利率 34.18%，稅前盈餘 1.03 億元，稅後純益已達 7872 萬元，超越去年全年，每股純益為 4.35 元。