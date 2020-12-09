力積電登錄興櫃首日 最高衝上84元 市值一度超越世界

力積電 (6770-TW) 今 (9) 日以每股 26 元登錄興櫃，早盤最高衝上 84 元，強漲 223%，市值達 2600 億元，一度超越台積電 (2330-TW) 旗下世界 (5347-TW)，隨後漲幅收斂，但仍在 50 元之上。

以今日盤中最高價計算，力積電市值達 2600 億元，世界則約 2100 億元，雙方差距 500 億元，不過，隨著力積電拉回修正，市值也縮水至 2000 億元之下。

TrendForce 近期出具報告指出，受惠晶圓代工需求強勁，力積電、世界產能利用率皆滿載，預計今年第四季營收達 3.12 億、2.97 億美元，分別位居全球晶圓代工第七大、第八大業者，市占率約 1.4%、1.3%。

力積電董事長黃崇仁表示，力積電目前 8 吋產能約 9 萬片，12 吋產能 10 萬片，整體產能利用率達 100%，同時強調，雖然 12 吋產能有 10 萬片，但連 200-300 片的產能都擠不出來，產能已緊到不可思議，客戶對產能的需求甚至已到「恐慌」程度。

同時預計，疫情趨緩下，明年上半年可望百業再興，加上 5G、AI 應用推升，對半導體的需求將會更暢旺，預估明年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步，更看好未來五年，晶圓代工產能將成為 IC 設計廠的兵家必爭之地。