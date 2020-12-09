凱羿-KY堅稱遭詐騙 新董座按鈴申告掮客

凱羿 - KY(2939-TW) 日前爆出遭刻意詐欺還得付鉅額違約金，隨後又驚爆內控多項重大缺失，遭打入全額交割股，凱羿堅稱遭詐騙，新任董事長蔡謀賦今 (9) 日上午至新北地檢署按鈴申告掮客劉孟和、顏瑜燕夫婦涉嫌詐欺。

蔡謀賦表示，公司的油品採購案是考量疫情衝擊既有業務，有意切入新產品，此次事件經查證後，發現劉姓夫婦提出的文件，如油品保證書、油品護照、原產地證明、配額證書等均為偽造，涉嫌以假油權、幽靈公司詐欺採購油品。

由於輕質循環油採購銷售合約的或有負債高達 10 億元，蔡謀賦強調，公司認為從頭到尾都是一場騙局，沒有履約責任。

蔡謀賦說明，一開始是透過劉孟和夫婦引介向俄羅斯、中國洽談油品採購及銷售合約，預付 2 筆共 48.8 萬歐元貨款，且對方不讓公司與油品公司直接接洽，幾經查證才揭穿騙局，已檢討內部程序，讓公司治理更加完善。

凱羿 12 月 1 日由原董事長蔡謀燦的弟弟蔡謀賦接任新董事長和總經理，法人認為，凱羿股本僅 4.57 億元，過去 2 年營收 31.25 億元、22.45 億元，卻簽下數筆金額在 5 億歐元上下的輕質循環油銷售合約，其中又爆出多項重大內控缺失，甚至有用印後才進行合約書面程序等離譜情事，仍須觀察後續整起事件發展。