太離譜！凱羿-KY用印後才簽約 內控遭揪出多項缺失

凱羿 - KY(2939-TW) 今 (26) 日發布重訊，坦言公司內部有多項內控缺失，包括沒有對供應商評鑑、沒有對採購對象資料審核、沒有取得內外部憑證即付款，甚至用印後才進行合約書面程序等離譜情事，儘管凱羿強調，對這些缺失已深切檢討，然而，被問及董事長蔡謀燦近幾個月陸續進行鉅額交易轉讓等情事，公司未明確回答，整起事件聲稱「遭受詐騙事件」，仍令市場議論。

凱羿日前傳出恐遭刻意詐欺，且還要認或有負債 10 億元，造成股價連日重挫，然而，原因是來自簽下數筆金額在 5 億歐元上下的輕質循環油銷售合約，與其過往以廚用、生活日用品等業務完全不同，且凱羿股本僅 4.57 億元，簽下鉅額合約又稱遭受詐騙，令市場相當不解。

凱羿今日依主管機關要求，基於資訊公開原則，針對醫療手套採購預付款項、輕質循環油採購銷售交易內部控制制度遵循做說明。

此次重訊中，凱羿坦言內部沒有依據內控的供應商管理作業，對供應商進行評鑑，而輕質循環油採購合約簽定和購油協議，皆未依請採購作業對採購對象資料審核，即由權責主管進行合約簽定。

付款作業方面，凱羿表示，權責主管未依付款規定審核相關憑證，在沒有取得採購作業程序的內外部憑證前，即支付購油相關費用 237.7 萬元 (約 6.8 萬歐元) 給天誠貿易集團有限公司。

此外，在銷售和收款循環上，僅附有簽定合約和營業執照，並未辦理建立客戶基本資料、授信額度申請表等作業。

至於印鑑使用管理辦法和用印流程中，醫療手套和輕質循環油兩個採購案審查過程也未同步進行用印流程， 而是審查用印後才進行合約書面程序，造成合約簽約用印日早於審查日期的離譜狀況。

凱羿也坦言，內部並未依照銷售及收款計畫進行風險評估，以及未對可能風險提出應變方案，

凱羿強調，對這些缺失深刻檢討，將依據審計委員會要求提高核決層級，並設立治理主管、內控遵循列入個人和部門績效考核、曝險金額將設限等。

然而，整起事件不僅凱羿內控狀況缺失離譜，凱羿董事長蔡謀燦於今年 5 月 29 日、6 月 23 日和 9 月 25 日陸續透過謀燦控股進行鉅額轉讓交易，分別為 6800 張、1500 張和 1500 張，5-6 月間股價還有 130 元左右水準，被問及是否有內線交易問題，凱羿回應不方便回答，內線交易是依主管機關認定。

而遭外界質疑凱羿這些輕質循環油合約的簽約對象，甚至早被中國認定為申報不實公司，凱羿對此回應，是按照內控去簽決。

凱羿直言，確實因疫情關係有經營上的壓力，但內控並未不能防範風險發生，純粹是遵循度上有缺失，會計師並未出具保留意見，也認可此次事件是遭詐騙案。

法人再次提醒投資人，凱羿前三季累計虧損 5646 萬元，每股虧損 1.22 元，且近期凱羿 1 名獨立董事已辭任，再加上凱羿未能詳細說明日前董事長的鉅額交易，仍須觀察後續整起事件發展，並留意風險。