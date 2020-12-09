〈陸股盤後〉通縮疑慮嚇出一身汗 A股三指數齊跌逾1%

周三 (9 日)A 股三大指數開高走低，美股三大指數持續創新高，但陸股一直承受金融類股的賣壓，證券類股更在尾盤時段出現急殺，拖累 A 股三指數下探今日低點。

早盤時段中國公布 11 月份 CPI，意外出現通縮的可能性，當下指數沒有太大反映。不過之後賣壓慢慢湧現，三大指數開始反轉向下，加上中國主管機關針對信託市場表達利空言論，加重指數跌勢。

盤面上，煤炭、造船、公用事業等少數類股逆勢上漲，銀行、白酒、保險等類股跌幅較輕，至於安控、券商、汽車、通訊等跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 1.12%，報 3371.96 點；深證下跌 1.84%，報 13716.53 點；創業板指下跌 1.76%，報 2697.83 點。今日滬深兩市成交量有所擴大，較前一個交易日上漲 13%，達 7915 億人民幣。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 38.9 億元，其中滬股通買超人民幣 17.47 億元，深股通買超人民幣 19.43 億元。

產業消息

蘋果推出 AirPods MAX，帶動無線耳機概念股，田中精機 (300461-CH)、朝陽科技(002981-CH)、佳禾智能(300793-CH)、碳元科技(603133-CH) 紛紛漲停。

11 月份 CPI 內容顯示豬肉價格較前一個月再跌 6.5%，豬肉概念股下挫，正虹科技 (000702-CH) 大跌 6.9%、湘佳股份 (002982-CH) 重挫 5.5%、益生股份 (02458-CH) 大跌 4.6%、華統股份 (002840-CH) 重挫 4.2%。

法人觀點

東吳證券指出，目前指數處於大的箱型整理格局，市場資金觀望情緒較為濃厚，在盤面並未出現明確信號前大盤都可能繼續保持量縮震盪的態勢。操作上投資人應保留可控制的現金部位，此外在參與類股輪動的同時也要密切關注大盤的成交量變化及方向的選擇，若盤面出現較為明顯的訊號可做後續的跟進動作。

海通證券表示，近期經濟基本面表現良好，短線在指數盤整後仍有向上的空間，建議投資人等待市場情緒回穩，可逢低關注順週期類股，及金融、消費、新能車產業鏈等投資機會。

