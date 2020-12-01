財新11月製造業PMI升至54.9 創10年新高

周二 (1 日) 財新公布中國 11 月製造業 PMI 達 54.9，預期 53.5，高於 10 月 1.3 個百分點，並創下 2010 年 12 月以來新高。財新指出中國在疫情受控後經濟恢復持續加速，中國製造業出現十年來最強勁的改善幅度。

財新指出這一個趨勢與中國統計局公佈的製造業 PMI 一致。昨 (30) 日中國統計局公佈的 11 月製造業 PMI 為 52.1，較 10 月回升 0.7 個百分點，創 2017 年 10 月以來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11 月製造業整體復甦節奏持續加速，供給、需求兩端同步好轉，就業市場明顯改善，海外需求繼續走揚。面對旺盛的市場需求，製造業主動補庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高檔。

從趨勢上來看，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數個月；與此同時，中國內、外在環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩當的規劃。

各細項指標內容

中國製造業生產指數和新訂單指數雙雙創下十年來最高值。企業普遍反映，產量成長的原因是新訂單增加，以及年初因疫情造成的負面衝擊出現進一步改善。

外需方面，雖然新出口訂單改善幅度略低於內需，但也連續四個月保持擴張，且較前一個月有所成長。

供需強勁成長的利多正影響就業市場，助升就業指數連續三個月保持在擴張區間，創下 2011 年 6 月以來最高值。越來越多的受訪企業開始增加聘雇，以應對強勁的市場需求。

面對訂單快速成長，產成品庫存、採購量、原材料庫存同步增加，此三指數分別創下 2018 年 3 月、2011 年 2 月、2010 年 3 月以來的最高值。

製造業企業出廠價格指數和買進價格指數在擴張區間同步走揚。受訪企業反映，當月原料價格大幅上漲是其中重要原因，當中以工業金屬漲價特別明顯。旺盛的需求再加上成本的上升帶動出廠價格進一步上漲。

對未來一年的產出前景，企業保持強勁樂觀，但信心度較 10 月些微減弱。企業的樂觀預期來自公司擴張、政策支持，及對疫情一旦結束後全球經濟將會出現反彈的預期。

