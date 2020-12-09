〈2021台股展望〉黃蔭基：明年牛轉 看好台灣GDP、美股指數翻倍

永豐金 (2890-TW) 今 (9) 日舉行 2021 年投資展望會，首席經濟學家黃蔭基認為，明年適逢牛年，全球經濟將圍繞三個主軸，分別為「一個牛 (扭) 轉，兩個翻倍，三個亮點」，其中，兩個翻倍是看好台灣 GDP 翻倍、美股指數翻倍。

黃蔭基表示，今年受到疫情影響，封城、封境、斷航讓各國內需受創外需急凍，經濟陷入衰退，隨疫情受到控制，第 2 季景氣成為全球底部，第 3 季大幅反彈，在無限量 QE 資金超級寬鬆環境下，加上下半年景氣優於上半年，2020 年金融市場表現讓人驚喜，全球股海歡騰，債市同享榮耀。

黃蔭基指出，2021 年全球經濟將圍繞三個主軸，「一個牛 (扭) 轉，兩個翻倍，三個亮點」，一個扭轉是 2021 景氣扭轉擺脫 2020 的負成長，IMF 預估全球 GDP 將由 2020 年的 - 4.4% 回正至 2021 年 5.2%。

兩個翻倍是台灣 GDP 翻倍、美股指數翻倍。黃蔭基表示，台灣外需動能優於預期，尤其美中貿易戰的轉單效益挹注，讓台灣出口單月創下 322 億美元的歷史最高，2020 全年經濟成長預估 2.57%；在疫情控制得宜下，2021 年投資及消費動能續揚，GDP 成長可望翻倍。

其次是美國股市受惠於該國經濟轉轉為正成長，全球央行貨幣寬鬆，明年疫苗開始接種，美國 2021 年企業獲利預估將從 2020 年的 - 8.6% 跳升至 23.0%，以 EPS169 預估，S&P500 股價指數將從 2020 年疫情低點的 2191 點，可望上攻到 4150 點，股價指數翻倍。

三個亮點部分則是「房市、美元、原物料」，黃蔭基表示，從 FOMC 的利率點陣圖顯示，Fed 將維持零利率至 2023 年底，再加上 ECB、BOJ 持續印鈔，預估到 2021 年底三大央行資產負債表將由 2020 年 10 月的 21.7 兆上升至 25.4 兆美元，2021 將迎來資金饗宴，因此股市受惠，全球房市也會受惠。

黃蔭基進一步指出，目前美國成屋銷售年化 685 萬棟，已回到 2005 年 725 萬棟歷史高點的 94%，美國房價也增溫上漲 7.5%，創下歷史新高，預期 2021 年房價將持續上漲 2.0%，續創史高。台灣也感受到利率走低與台商回台的資金效應，雖然央行 12/7 祭出選擇性信用管制，但剛性需求仍在，台灣 2021 年房地產續溫趨勢不變。

第二個亮點是，美元持續弱勢，黃蔭基表示，Fed 持續印鈔，加上拜登勝選，美中貿易戰可望緩和，熱錢流向非美貨幣，且疫苗可望在 2021 年施打，美元避險需求減少，美元貶值態勢預期持續至 2021 上半年，DXY(美元指數) 預期往 85 移動。

第三個亮點是，原物料行情，黃蔭基表示，受惠明年全球景氣復甦、中國需求強勁，拜登政見也顯示未來 10 年將投資 1.3 兆美元基礎建設，因此預期基本金屬鐵礦砂、銅、鋅持續受到投資人的青睞，2021 年 CRB 指數續往 200 前進，還有 24% 的上漲空間。