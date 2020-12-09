中科台中園區環差案過關 台積電擴廠加速

為因應台積電 (2330-TW) 等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，環保署環評大會今 (9) 日針對中科台中園區擴建用地環差案進行審查，最終環評委員決議修正後通過此案。

開發單位、科技部中科管理局表示，台中園區大肚山彈藥分庫原址面積約 53 公頃，主要引進半導體、精密機械等產業，9 成以上已建廠營運，隨著半導體廠製程技術提升，特定基礎化學品用量增加，因而提出環差變更，這也是該園區第三度因化學品用量變更提出環差。

環委於 10 月 20 日初審會議一次通過，並送環評大會審查，環委指出，近年該區女性全癌症發生率有提升趨勢，希望開發單位釐清可能原因、與園區的關聯性，並根據癌症種類跟污染物進行對照。中科管理局表示，影響區域鄰近中火、台中工業區等，且交通移動污染源匯集，環境暴露來源多，初判與結腸、直腸癌、子宮頸癌較無關。

會議進行不到一小時，環評大會最終決議修正後通過，並請開發單位補充，就個別癌症分析說明，納入定稿，相較 2015 年台積電擴建案卡關，此次初審及環評大會均展現高效率火速拍板通過。

台積電中科廠為 7 奈米生產重鎮，董事長劉德音日前表示，原則上，希望在北中南 3 個科學園區的投資各占 3 分之 1，5 奈米和 3 奈米先進製程將以南科為主，約有 6、7 成的先進製程都在南科，2 奈米會落腳在竹科擴大二期，如有不夠會將一部分放在中科。

中科近期密集招商，除台積電外，還有台灣應材、華邦電 (2344-TW)、正崴 (2392-TW) 及光電、生技等產業進駐，預估全年營業額將達 8600 億元，再創歷史新高，未來將進一步吸引高科技廠商踴躍投資設廠。