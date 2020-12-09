〈美股早盤〉道瓊標普開盤再飆新高 美元續徘徊於2年低點

主要指數週三 (9 日) 再度衝高，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，標普 500 指數漲 0.2％，兩者雙雙再創歷史新高，那斯達克指數和費半分別跌 0.14％和 0.8％。

另外，10 年期美債和美元本週首度下跌，美債殖利率升至 0.94％，美元跌近 0.2% 至 90.795，持續在 2 年低點徘徊，市場持續權衡紓困案談判及疫苗進展。

美國國會持續就財政紓困案進行談判，民主黨及共和黨在企業免責保護和對州及地方政府補助規定上的分歧仍存。

在國會民主黨人拒絕參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 提出的精簡方案後，川普政府週二 (8 日) 提出一項規模達 9160 億美元的紓困計畫。

眾議院議長佩洛西 (Mancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，麥康奈爾已簽署 9160 億美元本版本的方案，但兩黨談判仍是推進紓困案進展的最大希望。

另外，美國國會將於週三表決一項為期一週的緊急撥款法案，以便爭取時間讓國會議員達成一項紓困協議，以及一項避免聯邦政府關門的總和支出法案。

疫情部分，約翰霍普金斯大學數據顯示，美國週二 (8 日) 新增確診數再度突破 20 萬例，達到近 21.6 萬例，新增死亡亦升至 2546 例，疫情爆發以來，美國累計確診數已突破 1500 萬例。

不過，在英國週二 (8 日) 實施大規模疫苗接種計劃後，華爾街對於疫情惡化的擔憂已較為緩解。

截至台北時間週三 (9 日)22 時許：

道瓊指數上漲 125.09 點或 0.41%，暫報 30298.97 點

那斯達克下跌 17.64 點或 - 0.14%，暫報 12565.13 點

標普 500 指數上漲 6.35 點或 0.17%，暫報 3708.60 點

費半下跌 22.43 點或 - 0.80%，暫報 2793.84 點

台積電 ADR 下跌 0.12% 至每股 105.51 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.938%

紐約輕原油上漲 0.83% 至每桶 45.98 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 49.27 美元

黃金下跌 0.68% 至每盎司 1862.10 美元

美元指數下跌 0.19% 至 90.795 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.63％，至 42.83 美元。

在兩名職員對疫苗出現過敏反應後，考慮到安全問題，英國國家保健署 (NHS) 建議有重大過敏史的民眾不應施打輝瑞和 BioNTech 共同開發的新冠疫苗。

FireEye(FEYE-US) 早盤下跌 9.73％，至 14.01 美元。

資安大廠 FireEye 疑似遭到由國家支持的駭客團體攻擊，該公司向美國證交會 (SEC) 提交文件指出，一組專門用來測試產品防護能力的駭客工具遭到竊取，但沒有跡象顯示工具有在他處使用，客戶數據也未遭竊。

GameStop(GME-US) 早盤下跌 20.60％，至 13.45 美元。

全球最大實體遊戲銷售商 GameStop 週二 (8 日) 第 3 季營收約 10 億美元，年減 30%，低於 Refinitiv 預期，淨虧損報 1880 萬美元，同店銷售額下滑 24.6%，顯示隨著網路普及，遊戲串流服務正在顛覆玩家購買電玩遊戲的模式。

GameStop 預計，受惠於假期銷售動能，加上全新推出的微軟 Xbox 和 Sony PS5 遊戲主機，第 4 季除了將實現獲利，同店銷售額也將回歸正成長，

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 10 月批發庫存月增率終值，預期 0.9%，前值 0.9%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月 JOLTS 職位空缺數，預期 630 萬人，前值 643.6 萬人

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 67.9 萬人

華爾街分析：

Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「市場對於年底前達成小規模刺激方案的預期仍相當樂觀，這很可能代表經濟不會面臨二次衰退。」

摩根大通資產管理 (JP Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 表示：「我認為我們確實正朝向達成交易邁進，市場的反應突顯出我們從央行那裡聽到的消息，即財政刺激是支持經濟的最佳方法，貨幣政策只能起到一定作用。」