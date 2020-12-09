詩肯11月營收2億元創單月第三高 全年有望衝20億元

受惠年底消費旺季，加上房市交易熱絡，台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公告 11 月合併營收 2.14 億元，月增 4.39%、年增 17.74%，創單月第三高紀錄，累計前 11 月詩肯合併營收達 18.77 億元，年增 16.25%，已高於去年全年，詩肯樂觀看待，今年營收應有望突破 20 億元達新里程碑。

詩肯指出，目前量販門市布局有成，年底前共展出 7 店，明年也會持續複製至其他量販通路，為營運再添新動能。

詩肯進一步說明，台灣房市買氣熱帶動家具市場蓬勃發展，下半年起營收屢創佳績，為擴大營運版圖，展店正持續加快，並著重於插旗量販店，以觸及更多客群。

另一方面，詩肯去年併購的新加坡 NOVA，在下半年解封後，當地市場持續活絡，爆發消費力成為挹注詩肯營收另一動能。

截至 11 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 80、52、7 店，合計已達 139 店，較 10 月續增 3 店。

詩肯進一步指出，於 7 月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市，表現穩定，因此，在 11、12 月陸續再開 7 家量販門市，樂觀看待受惠於量販商場的大量人流支撐，有望再繳出漂亮成績單，並成為明年展店的主要模式。