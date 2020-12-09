面板雙虎11月營收年增逾2成 彩晶23億元寫三年新高

面板廠今 (9) 日公布 11 月營收，受惠面板價量齊揚，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 大、中小尺寸面板出貨量仍維持高檔，11 月營收雙雙年增逾 2 成，攀上近 260 億元大關，同步改寫今年單月次高紀錄，彩晶 (6116-TW) 則連三個月站穩 20 億元，達 23.93 億元，續創近三年新高。

友達 11 月營收 259.51 億元，月增 0.88%、年增 21.76%，為今年次高，累積今年前 11 個月合併營收 2420.97 億元，年減 2.41%，友達 11 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 1081 萬片、月增 0.5%，中小尺寸面板出貨量約 935 萬片、月減 12.9%。

群創 11 月營收為 260.93 億元，月增 4.52%、年增 21.38%，同創今年單月次高，累積今年前 11 個月合併營收 2429.03 億元，年增 5.65%，群創 11 月大尺寸合併出貨量約 1210 萬片、月增 1.9%，中小尺寸合併出貨量 2724 萬片，月增 8.8%。

面板產業近期受惠遠距商機、宅經濟推升 IT 需求強勁，加上電視、車載、醫療產品動能回溫，業者均釋出樂觀展望，需求將延續至明年上半年，且目前產能近滿載、報價維持高檔，營運可望持續加溫，力拚今年全年營運由虧轉盈，擺脫虧損頹勢。

根據市調機構調查，第 4 季面板報價維持第 3 季漲勢，平均漲幅 5-10%，包含電視、筆電、平板等面板全面上漲，隨著遠距商機、宅經濟需求延續，估明年第 1 季面板價格可望維持高檔，面板營運將淡季不淡。

另一方面，中小尺寸面板廠彩晶同樣受惠報價回溫，加上車載、工控需求回溫，11 月營收衝上 23.93 億元，月增 15.13%、年增 62.97%，為近三年新高，累計今年前 11 月營收 169.82 億元、年增 14.95%。

凌巨 (8105-TW) 10 月營收則達 7.24 億元，月增 13.63%、年增 1.58%，為近 15 個月新高，累計今年前 11 月營收 64.85 億元、年減 20.27%。