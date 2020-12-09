日本11月工具機訂單相隔26個月後轉增！ 外需持續回溫

日本 11 月的工具機訂單總額 (初值) 報年增 8.0% 至 882.22 億日圓。在相隔 26 個月時間後，終於再度超越去年同期。

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders' Association，JMTBA) 週三 (9 日) 公布最新統計數據。2020 年 11 月的日本工具機訂單總額初值，較去年同期增加 8.0% 至 882.22 億日圓。也是自 2018 年 9 月以來、在相隔 26 個月後，訂單總額再度的超越去年同期。

來自中國及北美的工具機訂單持續回溫，還有日本國內也似乎為了後疫情時代來作準備，而在自動化以及效率化方面展開設備投資。

從詳細數據來看，11 月的外需報年增 22.5% 至 616.31 億日圓、在相隔兩個月後轉增。同月內需報年減 15.2% 至 265.91 億日圓、連續 24 個月衰退。

日本 2020 年 11 月工具機訂單統計初值 (圖片來源：JMTBA)

此外，2020 年 1 至 11 月的累計工具機訂單金額報年減 29.6% 至 8023.2 億日圓。去年 12 月的訂單金額為 901.14 億日圓，若本月份的表現與去年相同，就有機會超越 9 月 30 日時下修的全年展望、8500 億日圓。