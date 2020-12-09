日本10月核心機械訂單月增17.1% 大幅優於市場預期

日本今年 10 月的核心機械訂單報月增 17.1%，大幅優於市場預測中數的月增 2.5%。

日本內閣府週三 (9 日) 公布最新的機械訂單統計數據。2020 年 10 月，在作為民間投資先行指標的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 報月增 17.1% 至 8425 億日圓。實際表現大幅超越《Nikkei QUICK》所整理出的民間預測中數、月增 2.5%。

日本核心機械訂單走勢圖 (圖片來原：日本內閣府)

若與去年同期相比，今年 10 月的核心機械訂單報 2.8% 的增加。

在詳細數據方面，製造業報月增 11.4% 至 3535 億日圓，非製造業 (不含船舶、電力) 報月增 13.8% 至 4840 億日圓。

日本機械訂單統計數據 (圖片來原：日本內閣府)

關於 10 月份的機械訂單表現，日本內閣府在基調判斷上認為「已經停止下滑」。而在先前至 9 月為止的連續兩個月，當時內閣府官員在基調判斷上認為「持續停止下滑」。

日本內閣府的這項機械訂單調查，統計日本 280 家機械製造廠商在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商大約在取得訂單的 6 個月後交貨，且因為機械訂單會計入設備投資額當中，所以該項統計也被視為是設備投資的先行指標。