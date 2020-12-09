全球唯一 日月光投控獲CDP氣候變遷、水安全專案A List評等

國際氣候變遷專案評比 (CDP) 昨 (8) 日公布全球受評企業成績，日月光投控 (3711-TW) 為臺灣首家四度榮獲最高等級 A List 的企業，更同時獲得水安全評比 A List，成為全球氣候變遷、水資源管理的領導者，此外，日月光投控也是全球唯一在同年度同時獲得 DJSI 領導者與 CDP A List 雙重高度肯定的半導體企業。

董事長張虔生表示，公司 2016 年起，四度獲得 CDP 氣候變遷 A List 肯定，今年更從全球超過 5800 家企業中脫穎而出，獲得氣候變遷、水安全兩項評鑑雙重 A List 的佳績。

日月光投控理解氣候變遷與水資源帶來諸多挑戰和機會，因此公司將更關心此一課題，讓經營與氣候友善結合，讓企業體質更韌性，且績效具成本效益，持續在全球半導體封測產業發揮正面影響力。

日月光投控指出，為了鑑別與管理氣候變遷和水相關風險與機會，公司參考並支持國際金融穩定委員會 (FSB) 所發布的氣候相關財務揭露建議書 (TCFD)，將氣候變遷與未來水資源等不確定因素，配合情境分析，模擬可能產生結果，將風險控制在可接受範圍內。

日月光投控應用綠色標準興建廠房、建立潛在洪水分析，以及緊急應變措施，構築智慧電網調配內部能源需量，不但節能也可避免限電造成生產損失。

營運長吳田玉補充，為朝向低碳及因應氣候變遷承諾，公司建置多元化電力供應系統，強化公司氣候韌性，促進綠色產業和再生能源使用的發展。

日月光投控 2019 年再生電力占總用電量 14% 以上，全球共計 7 個廠區已 100% 使用再生電力；日月光也曾在 2014 年發行亞洲首檔製造業綠色債券，以及 2019 年以投控形式再次發行第二檔綠色債券 3 億美元。

公司期望透過綠色債券，創造全球最大綠建築封測廠，以及臺灣回收使用量最大的中水回收廠，每年可減少超過 35 萬噸二氧化碳排放，累計中水回收量高達 658 萬噸。

同時，日月光投控也採用國際水風險評估工具 (Water Aqueduct)，模擬極端氣候升溫情境，企業面臨的水資源需求壓力，規劃中長期水資源目標，提升風險調適與韌性能力，並建置中水綠科技環境教育館，使利害關係人也能瞭解企業在水情旱季前所做的努力與成果。

日月光投控在氣候變遷評比的 11 項題組中，獲得 6 項領導級成績；水安全評比的 11 項題組中，更有 9 項獲得獲得領導級的評價。

日月光自 2016 年起，已連續 5 年入選為道瓊永續指數 (DJSI)「半導體及半導體設備產業 (Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry)」的世界指數 (DJSI World) 和新興市場指數 (DJSI Emerging Markets) 成分股，更連續五度獲得「半導體及半導體設備」產業領導者殊榮。