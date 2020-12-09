健身器材廠11月營收報捷 岱宇連10個月創新高 明躍首破3億元

健身器材廠受惠美國銷售檔期，11 月營收報捷，岱宇 (1598-TW)11 月營收 17.19 億元，連 10 個月創新高；明躍 (4151-TW) 單月營收首度突破 3 億元大關，來到 3.06 億元，創新高；喬山 (1736-TW) 營收 29.8 億元，寫今年次高。

岱宇 11 月營收 17.19 億元，連 10 個月創新高，月增 0.43%、年增 227%；前 11 月營收 111 億元，年增 111.22%。

岱宇表示，受惠旗下品牌 SOLE、XTERRA 及 SPIRIT，在北美黑色星期五、網購星期一等購物檔期中，家用、商用健身器材銷售持續強勁，其中，11 月線上消費需求較去年成長 2-3 倍，推升整體營收成長。

展望明年，岱宇指出，主要客戶 Amazon 增加 XTERRA 健身器材品項數量，並積極洽談明年上半年產能；隨著北美經銷商拉貨強勁，SPIRIT 訂單能見度看至明年下半年，另外中國生產基地已獲北美大型通路商認證，並洽談健身器材代工業務，有望為明年下半年添營運新動能。

明躍受惠歐美消費旺季，11 月營收 3.06 億元，月增 3.72%、年增 117%；前 11 月營收 18.9 億元，年增 70%。

明躍主要生產高階家用健身器材為主，產品有 8 成以上銷往歐美地區，不過部分產品受到貨櫃船運全球大缺櫃影響，訂單遞延至本月出貨並認列，加上通路庫存水位低，需求仍強勁，估本月營收有望在攀高。

喬山 11 月營收 29.8 億元，寫今年次高，月增 9.74%、年增 20.9%；前 11 月營收 243.4 億元，年增 11.5。

喬山表示，11 月家用健身器材銷售持續呈現供不應求狀況，美國黑色星期五購物節，喬山自有門店及線上購物的器材幾乎搶購一空，電商單日銷售額更是去年 11 月銷售額 2 倍以上。

喬山今年在全球佈建許多家用器材新通路，新產品也在第 3 季上市，再加上新增生力軍越南廠加入製造行列，具備成本及關稅的優勢。