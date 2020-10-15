喬山推新健身器材 與Fitness+軟體結合

新冠肺炎掀起室內健身風潮，健身器材大廠喬山 (1736-TW) 推出自行開發的「新概念健身魔鏡」，將家中打造成健身房；蘋果日前發表，Apple Watch 首款健身體驗 Fitness Plus 訂閱服務，喬山表示，公司優勢在於開發健身器材硬體，後續會與不同軟體方案合作，藉此提升消費者使用體驗。

喬山表示，由於蘋果 Fitness Plus 訂閱服務剛推出，各界仍在熟悉該軟體應用，而喬山具有健身器材硬體優勢，加上近期推出自行研發的健身魔鏡，朝軟硬體結合發展。

喬山指出，蘋果的使用者多，各家廠商也積極爭取合作，若公司旗下健身器材，能與不同軟體結合，除有望提升消費者使用體驗外，後續營運動能可期。

喬山開發的健身魔鏡是將影音與健身器材結合，透過「擬真教練」指導，消費者在家中宛如在健身房般，並於本月中開市出貨，目前以台灣為主，明年則會陸續於泰國、德國、中國等地區推出，目標年銷量達 1 萬台。

展望後市，喬山表示，疫情帶動家用健身產品需求量大增，營收比重攀升至 42%，不過消費者難購買大量器材，因此家用後續成長性有限；商用器材方面，隨著健身房陸續重啟，部分遞延訂單有望明年出貨，預期明年商用營運可望回升。

喬山 9 月營收 30.67 億元，月增 37%、年增 43.7%；第 3 季營收 74.78 億元，季增 32.82%、年增 21.4%；前 9 月營收 186.4 億元，年增 8.94%。