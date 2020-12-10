航空業寒冬恐持續至2021年 達美航空要求員工放更多無薪假

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 週三 (9 日) 表示，由於疫情加速惡化，恐持續衝擊 2021 年的航空需求，為減少企業成本，達美航空要求員工放更多無薪假。

Bastian 週三寫給員工的信中表示：「自願無薪假計畫對於讓達美航空 (Delta) 復甦而言非常重要，我們在可預見的未來需要更多自願者，懇請大家考慮自願休無薪假對您和家人是否具有意義。」

近幾週達美航空與其他航空公司的高層不斷警告，由於新冠肺炎疫情持續惡化，航班預訂量將放緩。這意味著航空業在減少現金消耗的挑戰性更高。

此外，美國運輸安全管理局 (TSA) 週二 (8 日) 對全美機場的統計顯示航空需求出現疲軟的跡象。週二全美機場流量僅 50.2 萬人，是自 7 月 4 日以來最少，與去年同期 190 萬人次相比僅有四分之一流量。

Bastian 在接受 CNBC 的訪問時說，儘管在幾週後便是聖誕節和跨年夜假期旅遊旺季，但航空需求可能只有去年同期的三分之一左右；不過新冠肺炎疫苗開始分發之後，明年春季的航空需求有望開始反彈。

在達美敦促下，目前有超過 4 萬名員工選擇放無薪休假，其他大約有 1.8 萬位員工離職或優退，使達美航空總員工數較疫情前大減約 20%。

由於航空業復甦仍需長達數月以上，其他航空公司希望在 2021 年進一步刪減成本， CNBC 周二報導，捷藍航空 (JetBlue Airways) 告訴員工計劃把暫停加薪、帶薪育嬰假以及高層減薪的措施延長至 2021 年。

捷藍航空執行長 Mike Elliott 在給員工的信件中說：「我們預估公司營收將比以往短少數十億美元，已成為捷藍航空的一大挑戰，因此我們需進一步降低成本並提高組織效率。」