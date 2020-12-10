 1

拜登貿易沙皇出線！美籍亞裔女性Katherine Tai傳將任美貿易代表

鉅亨網編譯許家華
拜登貿易沙皇出線！美籍亞裔Katherine Tai傳任中美貿易代表 （圖片：AFP）
拜登貿易沙皇出線！美籍亞裔Katherine Tai傳任中美貿易代表 （圖片：AFP）
Tag
Katherine Tai美國貿易代表貿易沙皇中美貿易拜登

《CNN》報導，3 位知情人士透露，美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 計劃提名 Katherine Tai 出任美國貿易代表。

Katherine Tai
Katherine Tai

Tai 目前是眾議院籌款委員會的民主黨最高貿易顧問，並在歐巴馬政府時期負責監督與中國的貿易執行。

亞裔美籍的 Tai 是拜登內閣最新一位多元人物，如果消息屬於，Tai 將成為頭一位擔任美國貿易代表的非白人女性。

《CNN》先前曾報導，Tai 是擔任美國貿易代表的主要競爭者之一，她若獲得任命，將被視為拜登落實競選承諾的訊號，即落實執行中國貿易規則。

Tai 被視為中國貿易政策專家，在歐巴馬政府期間負責監督中國的貿易執法。拜登在競選時承諾，將與美國盟國一同嚴厲打擊中國的貿易政策，且表示不可能快速撤回川普總統對中國的貿易措施。

Tai 在擔任眾議院籌款委員會貿易顧問 3 年後，於 2017 年升任首席貿易顧問。她曾擔任美國貿易代表（USTR）律師長達 7 年，專門從事與中國執行貿易協定的工作。她同時也是民主黨的最高顧問，以及國際貿易問題委員會主席，在上個月曾獲多位民主黨具有影響力的國會議員力薦，並獲得拜登接受。

Tai 擁有耶魯和哈佛學位且中文流利，曾在廣州中山大學教授英文 2 年，2011 至 2014 年在美國貿易代表辦公室負責中國貿易執法工作，也曾在世界貿易組織（WTO）處理違法案件訴訟。

Tai 在川普政府 2018 年簽定《美墨加協議 (USMCA) 》的談判過程中發揮關鍵作用。USMAC 取代了原本的北美自由貿易協議，在民主黨添加了更嚴格的勞工規則後，美國國會今年初已批准該貿易協議。

相關新聞