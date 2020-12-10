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〈電動車大商機〉日本推全固態電池實用化 官方擬提供數千億日圓補助

鉅亨網編譯陳達誠
日本推全固態電池實用化 傳官方將提供數千億日圓補助 (圖片：AFP)
日本推全固態電池實用化 傳官方將提供數千億日圓補助 (圖片：AFP)
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根據《日本經濟新聞》週四 (10 日) 報導，日本豐田汽車 (7203-JP) 計畫在 2020 年代前半將「全固態電池」搭載於電動車，三井金屬 (5706-JP) 等企業也打算投入相關的材料生產，日本政府也考慮在研發生產給予數千億日圓奧援。

鋰電池是目前市場上的主流，使用固態電解質的全固態電池由於發生起火燃燒的風險較低、安全性佳，能量密度也更高。電動車的充電時間可縮短至 1/3、約 10 分鐘就能完成，被視為是明日之星。

關於全固態電池的研發現狀，走在前頭的日本豐田汽車擁有上千件專利、全球第一。該公司計畫在 2020 年代前半要讓全固態電池走入實用階段，在時間表上領先其他車廠。在 2021 年將公開實驗用車輛，正式展開性能測試。

競爭對手的日產汽車 (7201-JP) 也計畫在 2028 年前後，推出搭載自行研發的全固態電池的電動車。

未來若是在小型電動車上搭載全固態電池，在不犧牲車室空間的條件下，仍可延長車輛的行駛距離。以豐田目前研發中的車輛為例，在相同條件下，搭載全固態電池的車輛行駛距離，是傳統鋰電池的兩倍之多、可達 500 公里。

日本的材料製造商也配合汽車製造商的研發步調，急於著手全固態電池所使用的材料生產。例如三井金屬就計畫投入固態電解質的生產，產量在 2021 年可達到數十公噸，可應付企業在測試階段的材料用量。

出光興產 (5019-JP) 投資固態電解質的生產設備，計畫 2021 年開始運作。住友化學 (4005-JP) 則投入了全固態電池所使用的硫化物生產。

在車用鋰電池領域方面，中國寧德時代 (CATL) 已經在 2000 年代後半超越日本索尼 (6758-JP) 及 Panasonic(6752-JP)；而有關電池絕緣材料的市占，中國的上海恩捷新材料科技也於 2019 年超越日本旭化成 (3407-JP)。

日本政府計畫投入 2 兆日圓預算，作為支援脫碳技術研發用途的基金。為挽回電池產業的頹勢，當中約有數千億日圓打算投入全固態電池的研發生產。由於鋰金屬的蘊藏量有限，日本政府計劃協助取得原料。

德國福斯汽車也正加緊全固態電池的研發腳步，該公司與美國新創企業設立合資公司，計畫在 2025 年設置產線。中國的高科技企業清陶昆山能源發展也計畫從 2021 年開始的 3 年時間，要投入 10 億元人民幣研發全固態電池等。

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