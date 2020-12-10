【野村投信】台股見回不回的原因

焦點訊息：

彭博 (Bloomberg) 報導，蘋果 (Apple) 最快將於 2021 年發表使用 ARM 架構的下一世代 M1 晶片，搭載該晶片的 MacBook 最快將於明年春季發表，其效能可能遠超過英特爾 (Intel) 最新晶片。外界預料該晶片將徹底展現全球最先進的台積電 5 奈米製程工藝。

力晶集團旗下晶圓代工事業體 - 力積電本週將登錄興櫃，目標 2021 年底前掛牌上市。力積電董事長黃崇仁表示，目前晶圓代工產能高度吃緊，擬調漲 8 吋晶圓代工價格。

經理人觀點：

台股見回不回的原因？

台股續創歷史新高，驚驚漲的盤勢讓一些空手投資人坐立難安。為何見回不回？由於市場預期明年第二季是 GDP 及 EPS 增速最大、數據最漂亮的季度，也是多頭的堅實支撐，加上離目前還有一大段時間，做多自是有恃無恐。我們研判大盤展望時，不外乎檢視以下四大面向：(1) 景氣 (2) 資金 (3) 籌碼 (4) 評價，目前一跟二強勢，且足以消弭偏弱的三跟四，所以盤勢仍將由多頭牢牢掌舵。

政策打房，或有利台股表現：

央行本週無預警祭出不動產貸款管制措施，針對公司、自然人一次控管並即刻實施，不過這兩天該歇息片刻的台股仍舊活潑。我們認為，打房政策可能已使部分資金流入股市，且場外待流入的資金規模不容輕忽，可望替原已豐沛的資金行情再添活水。

「供需不平衡」概念夯，但需檢視議題真假：

台股永遠不乏明星族群，近期盤面上的主角清一色是「供需不平衡」概念股，這個故事從 ABF 載板開始到晶圓代工，現在則來到了面板、記憶體、矽晶圓與被動元件等類股，甚至部份傳統產業的報價也開始上調，利多題材一環接一環。不過，在股價一片激情之後，我們的工作也正要開始：檢視哪些次產業的缺口確實無法在短期內彌補，又有哪些會是假議題。

勿過度追漲，小跌小買、大跌大買：

我們重申看好台股明年展望，不過近期大盤漲勢似乎反映投資人逐漸失去了應有的風險意識。此時與其追漲，不如分批布局，逢回介入更佳，以共同基金為標的進行投資，更能因應台股快速的類股輪動。

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