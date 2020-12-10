【富蘭克林】疫苗與疫情多空拉扯，2021年續追收益

資金行情熱，全球高收益債券具空間

2020 年因受第一季新冠肺炎衝擊下，美歐央行雨天撐傘，緩和系統性風險，加上成熟市場相對具備醫療資源與政策籌碼優勢，儘管目前疫苗與疫情正處於多空拉鋸，市場波動度增加，但無礙全球高收益債市表現，富蘭克林華美投信建議，不妨持續納入為核心投資標的。

富蘭克林華美投信認為，新任美國總統拜登將於明年 1 月上任，短期內，美國聯準會對於利率與貨幣政策調整的機率不大，市場預估，低利率環境將維持至 2023 年，加上美國貨幣市場基金規模持續創新高，蘊藏龐大資金動能，超低利率環境，權衡收益與風險，信用債市如高收益債券這類金融商品也應適量配置，進而增加收益率，可能為股市分散風險。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示， 就目前成熟市場與高收益債券市場債券殖利率比較 (見表一)，美國高收益債券目前仍有 5.41%，歐洲高收益債券殖利率仍有 3.46%，無論相較於美國投資級債券 1.94%、歐洲投資等級債券 0.34%，或是全球政府公債 0.23%，仍高出許多，故推估 2021 年只要景氣持續朝復甦方向不變，則高收益債市仍具較高吸引力。

然而，張瑞明表示，美國高收益債券違約率 (按發行面額) 自今年 2 月低點 3.28% 上升至 7 月 6.97% 後，8、9、10 月為 7.17 至 7.23%，違約率已有進入高原期跡象。(資料來源：美銀美林，2020/10/8)

張瑞明表示，由於債券價格迅速反映信用風險變化預期，高收債市在違約率觸頂前，已展開修復行情。根據過去經驗，高收益債在違約率觸頂前後皆有表現空間，無論前三個月、後三、六個月，甚至後一年有接近 9%~19% 指數表現空間。(資料來源: FRED、富蘭克林華美投信統計)

富蘭克林華美投信分析，儘管今年第四季受疫情復燃影響，歐美再度限縮非必要經濟活動，然而隨疫苗施打與藥物逐漸普及，2021 年預期仍將迎來復甦春燕，2021 年全球基本面持續修復，景氣回溫，加上財政與貨幣政策維持寬鬆，有望進一步推升資金動能。

展望 2021 年高收益債後市，張瑞明認為，高收益債券類基金投資仍可透過主動配置，如側重評等較佳的 BB 級債券或防禦型產業，以控制信用風險，尋求固定收益之目標。

富蘭克林華美投信認為，全球低利環境延續，資金行情熱潮不斷，建議投資人不妨對全球高收益債券基金耐心持有；預期信用債市轉折後，亦具收益表現空間，發行高收益債券之企業也將隨景氣復甦，企業獲利與償債能力轉而增加，短期內雖應留意債券違約率變化，但中長期架構下，景氣持續復甦的環境中，全球高收益債市仍可逢低分批，持續介入。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額 。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

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