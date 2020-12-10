寶齡富錦快篩試劑本月批量出貨 拚營收維持2億元水準

寶齡富錦 (1760-TW) 表示，與台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發的新冠病毒抗原快篩試劑，本月初獲歐盟 CE-IVD 認證後，已向既有海外客戶爭取更多訂單，加上消毒水、保健食品、醫美等本業進入銷售旺季，拚本月營收維持 2 億元水準。

寶齡 11 月營收 2.14 億元，創新猷，月增 85.85%、年增 8.69%；前 11 月營收 13.97 億元，年減 1.13%。

寶齡指出，受惠認列腎臟新藥拿百磷授權金，且美國市場單月銷量年增 1 成以上、日本市場銷售也不俗，以及中國雙 11 檔期，帶動醫美、保健食品業績成長，推升單月營收創新高。

快篩試劑方面，寶齡表示，該產品自取得台灣專案製造許可，上月已小批量出貨至東南亞、中東地區客戶進行測試，本月初拿到歐盟 CE-IVD 認證後，有客戶已增加訂單並完成出貨，後續將爭取更多訂單量，營收貢獻有望放大，拚本月營收維持 2 億元水準或超越上月營收。

寶齡市場主要聚焦在東南亞、中東地區，依照客戶下單量計算，快篩單價約落在 5-8 美元，後續除持續布局東南亞地區外，也不排除朝歐洲地區爭取政府標案。

產能方面，寶齡指出，目前已導入新的自動化包裝機，月產能已從過去的 60-80 萬劑增加至百萬劑，目標 12 月中下旬拚倍增至 300 萬劑。